«الخارجية الأمريكية»: ندعو كل الأطراف لاستئناف الحوار

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد لقضية السد الإثيوبي، كما أن مناقشة مجلس الأمن لهذه القضية يؤكد أهميتها للقارة الأفريقية، كما أن المجتمع الدولي يدرك تمامًا أهمية ملف السد الإثيوبي بالنسبة لمنطقة حوض النيل.

الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدات سياسية أو فنية

وأضاف «وربيرج»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «Ten»، أنه ليس هناك حل بديل أو حل عسكري، ولا يمكن أن نتخيل أي حرب جديدة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن دول المصب والاتحاد الأفريقي لابد أن يقوموا باستئناف المفاوضات، ولذلك الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة سياسية أو فنية.

الولايات المتحدة لا نريد أن تأخذ المفاوضات حول السد وقتا طويلا

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تدعو كل الأطراف للامتناع عن أي تصريحات من أجل استئناف الحوار، ويجب أن يكون هناك حوارات ومفاوضات نحو النتائج وليس من أجل الحوار فقط، موضحاً أن الولايات المتحدة لا تريد أن تأخذ هذه المفاوضات وقتا كثيرا.