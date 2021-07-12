 اختيار 65 شابا وفتاة بكفر الشيخ ضمن مشروع «ابدأ حلمك»

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمشروع «ابدأ حلمك»، لاكتشاف المواهب في الفنون المسرحية بالقرى ومدن المحافظة، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي.

وأسفرت الاختبارات التي أجرتها اللجنة المشرفة على مشروع «ابدأ حلمك» بمحافظة كفر الشيخ، عن اختيار 65 شابا وفتاة، من بين 600 شاب وفتاة، تقدموا من عدد من القرى والمراكز والمدن.

وتجرى التدريبات بقصر ثقافة كفر الشيخ لمن وقع عليهم الإختيار، حيث تقع محافظة كفر الشيخ ضمن محافظات المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية والتي تشمل «بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان»، وكانت المرحلة الأولى بمحافظات الفيوم والشرقية وأسيوط.

أكدت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، أن المحافظ، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة، يتابعان أعمال تدريب الفنانين الشباب بالمركز الثقافي، وإعدادهم ليصبحوا فنانين شاملين، حيث تم عقد لقاء مع الشباب الذين تم اختيارهم فى اختبارات الأداء والتمثيل والغناء،وغيرهم ، ليتم تدريبهم على كافة الفنون المسرحية.

وقالت إن اللجنة العليا المشكلة والمتابعة للمشروع برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وعضوية أحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف العام على المشروع، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان المدير التنفيذي للمشروع والمخرج أحمد طه المدير الفني، وعضوية الدكتور علاء عبدالعزيز.

وأضاف أحمد طه ،منسق عام المشروع، يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 شهور، اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مؤكداً أن مركز ثقافة كفر الشيخ يتم به التدريب على فن التمثيل مع الدكتور علاء قوقه، أستاذ ورئيس قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومدرب التمثيل بورشة كفر الشيخ، والتدريب على فنون الأداء الحركي والاستعراض للفنان محمد ميزو مصمم الاستعراضات، بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والفنان أحمد أبو عميرة المشرف على الفرق المسرحية النوعية.

يذكر أن المشروع يلقى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطط وزارة الثقافة للوصول إلى الشباب في جميع محافظات الجمهورية.