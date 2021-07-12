أداب المنيا تعلن ظهور النتيجة بعدد من أقسامها.. تعرف عليها

أعلنت كلية الآداب بجامعة المنيا، عن ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني، بعدد من أقسامها للعام الدراسي 2021.

رابط نتيجة كلية الأداب بجامعة المنيا..

وللتعرف علي الأقسام التي ظهرت نتائجها يمكن الدخول علي رابط موقع الكلية إبن الهيثم - وحدة نظم المعلومات من (هنا).

موقع كلية الآداب بجامعة المنيا..

ونشر موقع الكلية بيانا جاء فيه، «أبنائنا الطلاب ظهرت اليوم معظم نتائج آخر العام لبعض الأقسام علي موقع الكلية، مع العلم أنه سيتم الإعلان عن باقي النتائج خلال الأيام المقبلة، مع أطيب الأمنيات بالتوفيق لجميع طلابنا، العلاقات العامة - كلية الآداب - جامعة المنيا».

امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا..

يشار أن مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا اختتم الأسبوع الأول من الامتحانات التحريرية للدارسين ببرامج الليسانس في العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بكلية دار العلوم، وبرنامج الحضانة ورياض الأطفال بكلية التربية، وبرامج الزراعة والتجارة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، حرصًا على صحة وسلامة الدارسين خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، على انتظام سير أعمال الامتحانات خلال الأسبوع الأول، بعد توفير مركز التعليم المدمج الأجواء الملائمة وسبل الراحة للدارسين لأداء امتحاناتهم داخل اللجان وقاعات الامتحانات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لسير الامتحان والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومعايير الجودة.

ومن جانبه، شدد الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على التزام الدارسين والمراقبين باللجان بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالدخول من بوابات التعقيم، وارتداء الماسك الطبي، ومنع تبادل الدارسين للأدوات الكتابية الخاصة بهم، والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل اللجان والحرم الجامعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد الامتحانية بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي متعلقات بالمواد.