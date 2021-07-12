«الصحة»: مصر تستعد لتصنيع لقاح «سبوتينك» الروسي

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الحل الوحيد للتحكم في جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» هو توفير لقاحات فعالة، خاصة أن هذه الجائحة لها الكثير من الأبعاد سواء السياسية أو الاقتصادية، موضحة أن مصر تقوم حاليا بتصنيع اللقاح الصيني «سينوفاك»، وجار العمل على الإعداد لتصنيع اللقاح الروسي «سبوتنيك»

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة التلفزيون المصري، أن مصر تعاونت مع جميع الشركات المنتجة للقاحات للاستيراد وإقامة شراكات في الأبحاث والتصنيع، ولديها القدرة على تصنيع اللقاحات بكميات كبيرة جدًا، ولهذا تم الاتفاق على تصنيع 8 لقاحات أساسية في جدول تطعيم الأطفال، في إطار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات.

وأردفت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن مصر تسعى منذ بداية الجائحة لتسبق العالم فيما يخص فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، كما أن مصر ومنذ الوهلة الأولى وهي تطرق كل الأبواب من أجل الحصول على اللقاحات، فمصر لم تترك لقاحا إلا وطرقت الأبواب للحصول عليه، كما أن مصر ستشهد تغطية مكثفة من حيث لقاحات كورونا بداية من شهر أغسطس القادم.

وأشارت الدكتورة نهى عاصم، إلى أن هناك اتفاقيات على تصنيع عديد من اللقاحات سواء الخاصة بكورونا أو بالأطفال داخل مصانع فاكسيرا، مشددة على أن مصر تتجه إلى الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، كما أنها تتواصل مع العالم من أجل الحصول على لقاح فايزر وجونسون آند جونسون.