يتكون من 16 حارة.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل محور التعمير

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنّ البنية التحتية بالمحافظة كانت متهالكة في السنوات الماضية، وتم البدء في تطوير الأماكن العشوائية التي تم اختيارها بعناية قبل عام، مضيفا 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة.

وأضاف «الشريف»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنّ منطقة نادى الصيد لن يصلح لها أى تطوير بسبب تهالك المبانى، مضيفا أن مشروع محور المحمودية عمل على تطوير نصف محافظة الإسكندرية وهناك مشروع ضخم يسمى «محور التعمير»، سيبدأ من محافظة الإسكندرية من منطقة كارفور، وسيمر بطريق مواز للطريق الساحلي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيضم 16 حارة، وتم البدء بالفعل بهذا المشروع.

وأشار إلى أن المحافظة تعد معشوقة المصريين والعرب وكل المواطنين سواء أهلها أو زوارها الذين يزورونها في الصيف والشتاء، مؤكدا أن الإسكندرية استعدت لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي، أكثر من أي عام.

وأعلن المحافظ عن توفر خاصية حجز الشواطئ إلكترونيا عبر تطبيق في هاتف المحمول، لتحديد الطاقة الاستيعابية لكل شاطئ، لافتا أن من بين كل شمسية والأخرى مسافة 4 أمتار، متابعا: «كل الطاقة الاستيعابية بتكون مظبوطة ومش بيزيد واحد، لو زاد واحد هيظهر عندي».

وأوضح أنه جرى تخصيص 2 شاطئ مجانا متلاصقين في منطقة المندرة، بطول 230 متر، والدخول بالبطاقة الشخصية فقط، ومجهز بكل الخدمات مثل الكراسي والشمسية ومستوى عالي من الحمامات، ولا يوجد به باعة جائلين "مفيهوش أي نوع من الإكراميات أو البقشيش"، منوها أن مواعيد غلق الشاطئ 8 مساء.

وأشار إلى أن الشاطئ يطبق كل الإجراءات الاحترازية من بوابات للتعقيم المطهرات، وتسليم الزائر كيس لوضع بداخله مخلفاته، كما جرى تخصيص مكان لذوي الهمم، "الشغل دة عمل صدى كبير للمحافظات، وكل يوم بنستقبل عدد كبير جدا".

ولفت أنه جرى تخصيص 7 شواطئ مملوكة للمحافظة، تذكرة دخول الفرد 5 جنيهات فقط، "الأسرة لو 5 أفراد بيدخلوا لـ 25 جنيه ودة مبلغ بسيط جدا، ومحدش هيقولك هخليك على الصف الأول على البحر"، خاصة أنه لا يوجد به باعة جائلين أو إكراميات.