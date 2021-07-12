تعرف على نشاط «الإسكان» في قطاع المياه والصرف بأسيوط الجديدة

تبعد مدينة أسيوط الجديدة، نحو 18 كيلوجرام من مدينة أسيوط، حيث تقع شرق النيل على طريق «القاهرة - سوهاج»، وتبلغ المساحة الاجمالية للمدينة 33.2 ألف فدان منها 9000 فدان كتلة عمرانية، وتضم العديد من الخدمات، سواء مناطق سكنية، مناطق خدمية، مناطق سياحية، ومناطق ترفيهية.

وترصد السطور التالية، أبرز مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى قطاع المياه والصرف الصحى، داخل مدينة أسيوط الجديدة، وفقًا للبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الإسكان.

نشاط الإسكان في قطاع المياه والصرف الصحى

- مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي، بلغت 7.5 مليار جنيه، وهى عبارة عن:

إنشاء محطة مياه بمنقباد، وإحلال وتجديد محطات مياه منفلوط، وديروط، القوصية، الألماني، صدفا والغنايم، الوليدية، الطوابية، والتشيكي، و4 محطات نقالي بالمطيعة، ومشروعات صرف صحي بـ«أبنوب والفتح، صدفا والغنايم، ساحل سليم والبداري، منفلوط، ديروط، وعرب المدابغ»، بالإضافة إلى تنفيذ 17 ألف وصلة منزلية، بجانب مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP2 والمنفذ بـ9 قرى ريفية.

- بلغت قيمة مشروعات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، نحو 11.8 مليار جنيه خلال 7 سنوات.

- تمّ تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 260 كيلومتر بالإضافة إلى 3 محطات رفع الصرف الصحي.

- تمّ تنفيذ شبكات كهرباء بطول 1685 كيلومتر وتمّ تنفيذ محطة محولات بجهد 66/22 ك ف قدرة 100 ميجا وات وتعمل بقدره 75 ميجا وات حاليًا.

- تمّ إنشاء وتشغيل محطة محولات أسيوط الجديدة وتمّ تنفيذ شبكات طرق بطول 324 كيلومتر.

- يبلغ عدد السكان الحالي داخل مدينة أسيوط الجديدة 40 ألف نسمة، والمستهدف سنة الهدف 750 الف نسمة.

- يبلغ عدد مباني الخدمات داخل المدينة 266 مبنى «منفذ وجاري» بمعرفة الهيئة والقطاع الخاص تضم:

- 59 تعليمي شامل جامعي ومدارس وحضانات، و21 صحي، 94 تجاري، 9 أمني، 25 ديني، 24 ترفيهي ورياضي، 34 خدمات عامة.

- إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمدينة 71072 وحدة منها:

1- 15832 وحدة منفذة بمعرفة الهيئة وجار تنفيذ 240 وحدة إسكان اجتماعي.

2- 55 ألف وحدة منفذة بمعرفة القطاع الخاص.