ندب لجنة لمعاينة «ونش» تسبب في مصرع عريس وصديقه بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه بالإسكندرية، ندب لجنة فنية لفحص سلامة رافعة أثاث «ونش»، تسبب في مصرع عريس وصديقه بالإسكندرية، منذ يومين، وذلك بعدما قررت حبس سائق الرافعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين وصول تقرير اللجنة لتبين أسباب مصرع الشابين الذين سقطا من أعلى الونش خلال عملية رفع أثاث بشارع جميلة بوحريد شرق الإسكندرية.

النيابة تستفسر عن قواعد الأمان في رافعة أثاث تسببت في مصرع عريس وصديقه

وطلبت النيابة استدعاء مالك الشركة المُخصصة لرفع الأثاث، للاستفسار حول قواعد الأمان المُتبعة، فيما تم توجيه فريق من المباحث لتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان لبيان أسباب الحادث.

شهود عيان يوضحون مشكلة رافعة الأثاث التي تسببت في مصرع عريس وصديقه

وانتقلت «الوطن»، إلى مكان الحادث، لمعرفة أسباب مصرع العريس وصديقه، وبدوره قال أشرف محمد، 45 سنة، أحد جيران العريس والذي تصادف وجوده في المقهى المواجه للعقار الذي يضم شقة العريس، إنه أثناء صعود العفش، تذكر أهله أنهم لم يكن لديهم مفتاح الشقة، فقاموا بالاتصال به للصعود لهم بالمفتاح ونظراً لأن شقته في الطابق العاشر وذلك العقار لم يتم تركيب «اسانسير» له حتى الآن، فقرر العريس الصعود مع العفش عبر الونش الخارجي.

العريس سقط من الونش من الطابق الخامس

وأضاف أشرف لـ«الوطن»، أنه قرر الصعود هو وصديقه بجانب الأجهزة الكهربائية: «الغسالة، البوتجاز» وبمجرد الصعود وهم أمام الطابق الخامس، انكسرت «طبلية» الونش، وسقط العريس أولا من الطابق الخامس على الأرض ومن ثم حاول صديقه القفز إلا أنه سقط أيضاً مغشيا عليه، وتم نقلهم إلى المستشفى وهناك قابل الإثنان وجه كريم.

العريس مات بدلا من عامل الونش

وأوضح أنه كان من المفترض أن يمنع سائق الونش، العريس وصديقه من الصعود عليه، حيث كان يتضح أمام الجميع أن الونش ضعيف ولا يستطيع حمل كل تلك الحمولة، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يركب على الونش العامل الخاص به إلا أن العريس رغب في أن يصعد مكانه لتكون نهاية حياته.