زعمت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام، تسريب امتحان الألماني ثانوية عامة 2021، والذي يعقد حاليا لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة، في المدارس الحكومية داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، رغم أنّ وزارة التربية والتعليم شددت على جميع الطلاب بأنّ هناك عقوبات رادعة سيتم تطبيقها على أي طالب يحاول الغش أو تصوير الامتحان داخل اللجنة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الألماني ثانوية عامة 2021

وعن حقيقة تسريب امتحان الألماني ثانوية عامة 2021، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه جار التحقق من صحة الأوراق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحال ثبوت صحتها سيتم ضبط القائمين على ذلك وتوقيع عقوبات رادعة عليهم تصل إلى الحرمان من الامتحان لمدة عامين.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ غرفة العمليات المركزية حريصة على رصد أي محاولات لتسريب امتحان الألماني ثانوية عامة 2021، مؤكدا أنّ الغرفة نسقت مع مديريات التربية والتعليم لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصورة جيدة دون أي معوقات، لافتا إلى أنّ الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا ووسط إجراءات وقائية مشددة.

«التعليم»: عقوبات رادعة حال ثبوت تسريب امتحان الألماني ثانوية عامة 2021

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحان الألماني ثانوية عامة 2021 يعقد ورقيا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم، مؤكدا أنّ الأسئلة وضعها المركز القوةمي للامتحانات والتقويم التربوي بدقة شديدة، والتنسيق مع مؤسسات عالمية لوضع بنوك الأسئلة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة هذا العام تسير بصورة منتظمة، مؤكدا أنّ الامتحانات تعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، مشددا على الطلاب وأولياء الأمور بالثقة في وزارة التربية والتعليم وجهودها لتنظيم سير الامتحانات، كما جار توقيع عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين في الامتحانات السابقة.