صحة جنوب سيناء تنظم ندوات تثقيفية حول أهمية التطعيمات الروتينية

نظمت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، حملات توعية اليوم الإثنين، تناولت أهمية التطعيمات الروتينية بكافة مدن المحافظة.

وأطلق فريق التثقيف الصحي بإدارة رأس سدر، اليوم ندوة عن أهمية التطعيمات الروتينية والحملات القومية للتطعيم، وذلك بالوحدة الصحية في قرية أبوصويرة، تحت إشراف الدكتور أحمد بدوى، مدير الإدارة.

وجرى خلال الندوة التعريف بالتطعيمات الروتينية، والسن المستهدف لها، وعدد الجرعات التي يجب تطعيمها للأطفال، وتعريف المواطنين الوافدين على الوحدة بالحملات القومية للتطعيم وتوعيتهم عن أهمية التطعيم ، والسن المستهدف بالتطعيم، وضرورة تطعيم الأطفال لحمايتهم من الإصابة بالأمراض المستهدفة بالتطعيم

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن هذه الندوات التثقيفية والتوعوية مستمرة، لتوعية بأهمية التطعيم للأطفال، ونشر المناعة المجتمعية بين الأطفال، لتقليل ومنع انتشار الأمراض.

وأشار وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، إلى أنه جرى عقد اجتماع تمهيدي لمشرفي المديرية، وذلك استعدادًا لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على متابعة تنفيذ المسح الشامل للأطفال أقل من خمس سنوات بجميع مدن ووديان المحافظة، لمراجعة الحالة التطعيمية لجميع التطعيمات الروتينية، ووضع جدول فوري لتطعيم الأطفال المتخلفين، ومناقشة استعدادات الحملة، ومراجعة كافة خطط الاستعداد الخاصة بكل مشرف على مستوى مدن المحافظة، وتحديث خرائط المدن التي سيجري تنفيذ الحملة بها خلال المسح الشامل.

وأوضح أن إدارة الجودة بالمديرية تحت إشراف الدكتور محمود رجب، مدير إدارة الجودة ، بتدريب جميع مسئولي الجودة بوحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة على معايير الاعتماد والجودة الجديدة التي جرى اعتمادها من الوزارة، وذلك تجهيزاً لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة