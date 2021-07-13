3 شروط للتقدم لنظام العمال في التعليم الفني.. تعرف عليها

لو كنت عاملاً في تخصص معين، وأردت الالتحاق بنظام العمال في التعليم الفني، فهناك عدة خطوات ومجموعة من الإجراءات والشروط بالإضافة إلى عدد من المستندات، يجب توافرها والالتزام بها، وسوف تستعرضها «الوطن» على النحو التالي.

الإجراءات

1) يجب أن يتقدم العامل بشهادة معتمدة من شؤون العاملين في الجهة التي يعمل بها تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم إليه.

2) يجب أن يقدم العامل شهادة معتمدة من التأمينات الاجتماعية إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستشاري تفيد بأنه مؤمَّن عليه.

3) يسدد طالب الخدمة مبلغ 300 جنيه كاشتراك سنوي عند التحاقه بنظام العمال في التعليم الفني بأنواعه «نظام الـ3 سنوات» في الحالات التالية.

1)إذا مضى على حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها عامان دراسيان على الأقل.

2) أو تجاوز سنه الـ 18 سنة بصرف النظر عن تاريخ حصوله على هذه الشهادة.

شروط الحصول على الخدمة

1) أن يكون العامل حاصلا على شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

2) أن يكون عاملاً متدربًا في مجال التخصص الذي يتقدم للامتحان فيه.

3) أن يكون قد التحق بالعمل قبل أول أكتوبر من السنة التي يتقدم فيها للامتحان.

المستندات المطلوبة

1) شهادة معتمدة من شؤون العاملين في الجهة التي يعمل بها تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم إليه.

2) شهادة معتمدة من التأمينات الإجتماعية إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستشاري تفيد بأنه مؤمن عليه.

في حال توافر المستندات السابقة والشروط المطلوبة فإنه يمكن التقدم وطلب الالتحاق بنظام العمال في التعليم الفني، وبمجرد تسليم المستندات في الإدارات التابعة لقطاع التعليم الفني يتم النظر فيها والبت فيها خلال أيام.