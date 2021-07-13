س وج حول تجديد جوازات السفر للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن يوم الجمعة من كل أسبوع سوف يتم الرد على كل أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي وعيشها مصري»، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا المستجد، والذي أثر بشكل سلبي على تجديد جوازات السفر للمصريين في الخارج.

وأوضحت الوزارة أنه في السابق كان وصول الجوازات لدول مثل الأردن والسعودية والإمارات يستغرق ما بين 10 أيام وأسبوعين من تاريخ التقديم، أما الآن وبعد جائحة كورونا العالم بأكمله تأثر سلبا في حركة الطيران والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ما أثر على بشكل مباشر على كل إجراءات الطيران وصرف المستندات، ويرصد التقرير التالي أسئلة المصريين حول تجديد جواز السفر وإجاباتها من عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة:

* سؤال من المواطنة «مريم علي» التي وُلدت وتقيم في ليبيا، حول رغبتها في استخراج جواز سفر مصرى، رغم أنها لا تمتلك بطاقة رقم قومي؟

- إذا كان لديها شهادة ميلاد يمكنها استخراج جواز سفر وهو أمر استثنائي لأبناء المصريين فى الخارج، في حين أن الموجودين في مصر يجب أن يكون لديهم بطاقة رقم القومي.

* إحدى الأسر المصرية في الخارج حول رغبة ابنتها البالغة من العمر 17 عاما زيارة مصر ولا تملك شهادة ميلاد مصرية؟

- إنه يمكن من خلال شهادة الميلاد الأجنبية استخراج واحدة مصرية عبر إرسال الأولى إلى أحد الأقارب في مصر حتى الدرجة الثالثة، وإرسالها إلى حيث تقيم الأسرة في الخارج بعد ذلك بأي من الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أنه بمجرد ثبوت الجنسية للأب والأم يعطي الحق لهم في اصطحاب الابن أو الابنة إلى مصر من خلال شهادة الميلاد الأجنبية بصفتها مصرية، والأجنبي يدفع 25 دولارا في المطار رسوم التأشيرة.

* مواطنة تعيش في دولة الكويت حاليا، وتريد تجديد جواز سفر ابنتها وقدمت الطلب للحصول على جواز السفر، وتريد العودة لمصر قريبا، وقد لا يسعفها الوقت لتسلم الجواز قبل ميعاد العودة لمصر؟

- يجوز حتى إذا كان جواز السفر المصري «منتهيا»، وداخل مصر بشكل مباشر، تستطيع الدخول به المطار المصري أو المنافذ البرية والبحرية دون أي مشكلة، ويتم أخذ إقرار على الشخص بأنه سيجدد جواز السفر بعد وصوله للبلاد.