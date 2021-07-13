حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل مخلص جدًا لأصدقائه، ويتفاني دائمًا في إسعادهم وإدخال الفرحة والسرور على قلبهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة، حاول أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك، ولا تبدد جهودك حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

تميل للتأمل وقد تكتشف معلومات مفيدة، وعليك أن تبقى متحفظا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.