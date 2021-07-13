حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل رجل برج الثور إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الأبراج.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيًا

يساعدك الوضع الفلكي على أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور عاطفيًا

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بكل الحب والاهتمام.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.