392 ألفًا و863 طالبًا أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. ورصد 23 حالة غش

أدى 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالي 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة، في اليوم الثالث من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» امتحان مادة اللغة العربية «ورقة ثانية» بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

وحرص الدكتور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد «حجازي»، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت»، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 23 حالة غش مقسمين كالتالي:

«أ» 6 حالات نشر الامتحان على الإنترنت، هم:

- الطالب «ع.ا.م» بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته تابلت من خارج المنظومة ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب «ا.م.ا» بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب «م.ر.ك» بإدارة الفشن بمحافظة بني سويف نظرًا لحيازته جهاز التابلت من خارج المنظومة ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب «ع.ا.ش» بإدارة طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالبة «أ.ص.ر» بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب «م. أ. أ» بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

«ب» كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، حالات غش إلكتروني، وهم: 17 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت وحيازة سماعة بلوتوث وسماعة عادية والدخول علي التليجرام وتابلت من خارج المنظومة بمحافظات «بني سويف - الشرقية - المنيا - الإسماعيلية - الجيزة - أسوان - المنوفية»، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ويؤدي غدًا الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة «الشعبة الأدبية» امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس «STEM» اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الإنجليزية» بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة.