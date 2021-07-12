كليب عمرو دياب الجديد «الدنيا بترقص».. الهضبة بـ4 إطلالات مختلفة

نجاح كبير حققه كليب عمرو دياب الجديد الذي تم طرحه قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان «الدنيا بترقص».

كليب عمرو دياب الجديد

وحمل كليب عمرو دياب الجديد الكثير من المفاجأت والبهجة وكثير من الفرحة التى تتناسب مع أجواء الصيف وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير، حيث كان من بين الأمور التى لفتت انتباه الجمهور فى كليب عمرو دياب الجديد اطلالاته المميزة، حيث ظهر بـ«4 لوكات» مختلفة، طغى عليها مود الصيف من حيث الشكل والألوان المبهجة.

اطلالات كليب عمرو دياب الجديد

وظهر عمرو دياب فى أول الكليب بقميص بنى مشجر وبعد ذلك اختار اللون الأبيض ليكون لون ثانى اطلالاته فى الكليب كما اختار أن يكون مشجر ليتناسب مع الصيف والبحر كما ظهر فى الكليب.

ولم يكتفى عمرو دياب فى كليبة الغنائي الجديد بهاتين الاطلالاتين وحسب وإنما ظهر أيضا بتى شيرت باللون الأسود واختتم الكليب بقميص ولكن هذه المرة اختار اللون الكحلى المشجر باللون الأحمر.

وبالفعل كانت الأربع اطلالات ملفتة للجمهور خاصة وأن عمرو دياب دائما ما يكون ايقونة للشباب فى اختيار الموضة والأزياء.

كليب الدنيا بترقص

يشار إلى أن أغنية الدنيا بترقص من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع أحمد ابراهيم وهى من إخراج طارق العريان.

وتقول كلمات الأغنية:

الليلة ياحبيبي بألف ليلة

متسيبش ايديا ثوانى

الليلة ياحبيبي بألف ليلة

دى الفرحة كانت وحشاني

ياللى الدنيا بترقص وانت معايا

خدنى فى حضنك وارقص يلا معايا

دا انت حكايتى وهيا دى أحلى حكاية

يلا تعالى نعيش

ياللى الدنيا بترقص وانت معايا

خدنى فى حضنك وارقص يلا معايا