سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-7-2021 في البنوك المصرية

يتابع قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي أسعار العملات، وتقدم «الوطن»، سعر اليورو وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، في عدد من البنوك المصرية، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك cib والبنك المركزي، استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها الجريدة على مدار الساعة لقرائها على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.51 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.54 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.52 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.52 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك cib نحو 18.51 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 18.50 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وفي سياق متصل، ترصد «الوطن» أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

سجّل سعر الدولار وفق التعاملات التي وردت اليوم في المصرف المتحد، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الريال السعودي وفق بداية تعاملات اليوم، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.