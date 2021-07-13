حظك اليوم الثلاثاء 13-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة حظ البرج التابع لهم، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجا «مائيا وهوائيا وترابيا وناريا»، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 13-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة.. حاول أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك، ولا تبدد جهودك حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم برج الحمل 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وقد تكتشف معلومات مفيدة، وعليك أن تبقى متحفظا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 13-7-2021 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الثور 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بكل الحب والاهتمام.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك.. حاول أن تتصرف كما ينتظر منك الآخرون.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس يجعلك تميل للعصبية مما يعرضك لضغوط مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 13-7-2021 على الصعيد المهني

أنت اليوم لامع وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك.

حظك اليوم برج السرطان 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدخر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 13-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد يتسبب لك في أحداث أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك المهنية والمالية بحكمة.

حظك اليوم برج الأسد 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تملأ روحك وعقلك بالإيجابيات لتتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء، فقط لا تتسرع في إعطاء وعود ولا تتحدث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 13-7-2021على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالنشاط والجاذبية، وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج العذراء 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك حضورا ويقظة وسرعة بديهة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 13-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك وعليك أن تسترخي وتهتم براحتك.

حظك اليوم برج الميزان 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث حياتك الشخصية وأخبارك، وتجنب الإعلان عن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 13-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك وقد تعيش أجواء احتفالية تمنحك شعورا بالسعادة.

حظك اليوم برج العقرب 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والخلافات.. تستطيع اليوم أن تصلح علاقات.. استفد من الوقت الراهن.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 13-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك حساسا جدا وقد يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.. تحكم في حساسيتك.

حظك اليوم برج القوس 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 13-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم إصرارا على تحقيق تطور وفوائد بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والمريخ بمنزلك الثامن يساعدانك على الاقتراب ممن تحب، والجميع يفقدون كل مقاومة أمام دفئك وابتسامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 13-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تبتعد اليوم عن المغامرات المالية والمخاطرة في قراراتك.

حظك اليوم برج الدلو 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم اعتن بأقوالك تجنبا للصدام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 13-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. لا تستسلم اليوم للتشوش ونظم أفكارك، ويجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

لا تكن شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك.. قد تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة ومن المهم أن تضبط انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.