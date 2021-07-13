حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجوزاء معرفة جيدة بكل الثقافات والمعارف والعلوم وفضوله في أن يكون شخصًا متميزًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء مهنيًا

اليوم يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك.. حاول أن تتصرف كما ينتظر منك الآخرون.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في وضع معاكس يجعلك تميل للعصبية مما يعرضك لضغوط مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.