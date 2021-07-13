حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد مبدع وعاطفي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد مهنيًا

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد يتسبب لك في أحداث أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك المهنية والمالية بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد عاطفيًا

حاول أن تملأ روحك وعقلك بالإيجابيات لتتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء، فقط لا تتسرع في إعطاء وعود ولا تتحدث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.