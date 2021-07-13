حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بالعطاء والكرم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو مهنيًا

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تبتعد اليوم عن المغامرات المالية والمخاطرة في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو عاطفيا

اليوم اعتن بأقوالك تجنبا للصدام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.