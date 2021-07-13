حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يتسم بالعقلانية والهدوء ويكره التسرع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان مهنيًا

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك وعليك أن تسترخي وتهتم براحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث حياتك الشخصية وأخبارك، وتجنب الإعلان عن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.