بعد تعافيه.. تعرف على موعد أول حفلات هاني شاكر بدار الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية، استعداد المطرب هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي بساحة النافورة بدار الأوبرا، أول أغسطس المقبل، وذلك بعد اعتذاره عن الحفل الغنائي الذي كان من المقرر إحياؤه منذ أيام، بسبب تعرضه لأزمة صحية مفاجأة.

هاني شاكر يدخل العناية المركزة

ومكث الفنان هاني شاكر، في العناية المركزة ليلتين، بسبب ارتفاع معدل ضربات قلبه بشكل غير طبيعي، ونُقل لأحد المستشفيات الكبرى في المهندسين، داخل العناية المركزة، بأمر الأطباء لمدة يومين متتالين، وبسبب ذلك ألغى حفله الغنائي الذي كان مقررا له أن يقام في دار الأوبرا المصرية.

وأرسل هاني شاكر، رسالة اعتذار مصورة إلى إدارة الأوبرا المصرية، عبر حسابه على «فيس بوك»، قال فيها: «باعتذر عن حفلتي النهارده في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وتستمتعوا بالأغاني، بس ضربات قلبي مش متظبطة، وبعمل دلوقتي تحاليل وفحوصات». وأضاف: «الدكتور قال لي إني لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة، وكان نفسي أبقى معاكم، وإن شاء الله نعوضها في حفلة جاية».

بعد تعافيه.. هاني شاكر يشكر جمهوره

ووجه أمس الفنان هاني شاكر، عبر «توتير» رسالة شكر لجمهوره قال خلالها: «شكرا لكل أصدقائي وزملائي.. شكرا جمهوري الحبيب على سؤالكم عني والدعاء ليا وكمية الحب اللي وصلتني.. ربنا ما يحرمني منكم».

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر طرح مؤخرا أحدث كليباته بعنوان «لو سمحتوا» الذي حقق في أول أسبوع له مليون مشاهدة، واحتفل شاكر منذ أيام مع جمهوره بهذا النجاح.