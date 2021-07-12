الأمم المتحدة تشيد بمبادرة حياة كريمة: ندعم مصر في ملف السكان

أشادت فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبدية شكرها للسيسي، والحكومة المصرية على هذه المبادرة التي توفر العديد الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء والمياه، والبنية التحتية للقرى الأكثر فقرًا.

وأضافت «مايير»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الإثنين، أنها سعيدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، لافتة إلى أن العامين الماضيين كانا قاسيين وصعبين جدًا بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن النساء تحتاج دائمًا إلى التوعية في ملف السكان، خاصة بوسائل منع الحمل، سواء في ظروف جائحة فيروس كورونا، أم لا.

وتابعت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أن أهمية وصول معلومات تنظيم الأسرة، وخدمات تنظيم النسل، ليكن لديهن الاختيار في أخذ القرار بالإنجاب من عدمه، موضحة أن الصندوق يلتزم بتخطيط وتنظيم الأسرة، وتقليل نسبة الوفيات بين الأمهات.

وشددت على أن الأمم المتحدة تدعم هذه المبادرة من خلال صندوق الأمم المتحدة، الذي يعزز العمل في مصر، موضحة أنهم يمتلكون برنامجًا لدعم التنمية في مصر التي لديها تحدٍ كبير في النمو السكاني، مشددة على أن العالم كله يواجه مثل هذه المشاكل أيضا، وليس مصر فقط.

الجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القرى الأكثر فقرًا في مصر، ثم تم تطوير المبادرة لتشمل قرى الريف المصري، لتقديم الكثير من الخدمات مثل رصف الطرق، والبناء المدارس، والوحدات الصحية، وتوفير مياه شرب، وصرف صحي، والعديد من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري ولا يستغني عنها.