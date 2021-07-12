«صندوق العشوائيات»: مبادرة لتطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه منذ عام 2016 وصدور تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العشوائيات، والمناطق غير الآمنة في ربوع مصر، وبدأ العمل الحقيقي على الانتهاء من ذلك التكليف، موضحًا أن مصر كان بها 357 منطقة غير آمنة يعيش بها حوالي 200 ألف أسرة، وهي مناطق تصنف بالخطرة والوعرة.

تكلفة تطوير المناطق العشوائية وصل إلى 40 مليار جنيه

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يذاع على راديو «نغم أف إم»، أن تكلفة تطوير المناطق العشوائية وصل إلى 40 مليار جنيه، كما أن هناك مباردة جديدة من الرئيس بتطوير عواصم المحافظات، فضلًا عن أن هناك مبادرة لتطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليار جنيه، فضلًا عن أن هناك الكثير من المشاريع سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

الطموح العمراني في الدولة المصرية ليس له حدود

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه من بين المشروعات الجديدة وحدات مدينة السلام وهي 4000 وحدة سكنية، وعدد من المشاريع في الإسكندرية، موضحًا أن العالم العربي يأتي إلينا لمعرفة تفاصيل نجاح التجربة المصرية في تطوير العشوائيات، خاصة أن تلك التجربة أصبحت قدوة لدول أخرى، كما أن الطموح العمراني في الدولة المصرية ليس له حدود، لافتاً إلى أن مشكلة المواطن المصري هي تشبثه بالمكان الذي يعيش فيه.