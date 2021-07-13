حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13-7-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبراء الطقس بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة.

ومن المتوقع أن يسود اليوم نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم

كما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء، أنّ حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 31 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28