«التعليم» تعلن بيانات الطلاب الذين سربوا امتحان الفرنساوي والعقوبات الموقعة عليهم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانات الطلاب الذين صوروا امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية»، ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العقوبات الموقعة عليهم.

وأضاف «شوقي» أن غرفة عمليات الثانوية العامة المركزية المشكلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبطت «17 حالة أخرى» في مخالفات ذات ضرر أقل نطاقا وتمت معاقبتهم حسب القوانين والضوابط المعمول بها.

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد عرض البرامج التعليمية للأسبوع الثامن، الخاصة بمراجعات الصف الثالث الثانوي، على قناة «مدرستنا 2 »، موضحاً أنه يمكن للطلاب الإطلاع على الجدول من خلال هذا الرابط.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ب«فيس بوك»، أنه يجب على طلاب شعبة علمي رياضة، التعرف على حل نموذج الإمتحان التجريبي لمادة الرياضيات، فرع «الجبر والهندسة الفراغية»، من خلال فيديو تعليمي على قناة «مدرستنا 2 التعليمية».