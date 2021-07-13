سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 13-7-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 يوليو، استقرارًا في السوق المحلية، ولم تتغير أسعار كل أعيرة المعدن الأصفر،وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 896 و898 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 784 و786 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 672 و674 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6272 و6288 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يوليو، 913 جنيه، و58.23 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 798.90 جنيها، و50.95 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 684.76 جنيها، و43.67 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في ختام تداولات الأسبوع الماضي- مساء الجمعة- وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب تذبذبًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طن.

وأرجع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ارتفاع سعر الذهب إلى ارتفاع السعر في البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.