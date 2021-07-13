بعد أزمة مجزر أبو خليفة.. استبدال المدير والإداري وانتظام العمل

أعلن الدكتور حامد الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، عن انتظام العمل في مجزر أبو خليفة بشكل كامل وانتهاء أزمة المياه داخل المجزر.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه بعرض الأمر على محافظ الإسماعيلية أصدر قراراً فورياً بنقل مدير المجزر ومديره الإداري بسبب وجود أزمة بين الشخصين عن كمية المياه المستخدمة في المجزر.

وكشف الأقنص عن أن خلافاً دار بين المدير المسؤول عن المجزر وشخص آخر هو المسؤول الفني داخل المجزر عن كمية المياه المفترض استخدامها يومياً.

وكانت قد تسببت الأزمة خلال الفترة الأخيرة في مشكلة كبيرة داخل المجزر تسببت في توقف العمل جزئياً، خاصة وأن المجزر هو الأكبر داخل المحافظة ويخدم قطاعا كبيرا من الجزارين في المحافظة.

وفي سياق منفصل، أعلن «الأقنص» عن تحديد أماكن ونقاط خاصة للذبيح داخل المدينة، إلى جانب المجازر الرئيسية لمساعدة المواطنين في فترة أيام عيد الأضحى.

وقال الأقنص إن النقاط تم تحديدها لمنع العشوائية في عملية الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها وعدم إلقاء البقايا بها وهو ما يسبب أزمة كبيرة.

وقال إنه تم تحديد 5 نقاط في حي أول و14 نقطة للذبيح في حي ثان و12 نقطة للذبيح في حي ثالث الإسماعيلية إضافة إلى المجازر الرئيسية في المراكز والمدن.

وأكد الأقنص وجود طبيب كمشرف بيطري في كل نقطة للذبيح تم تحديدها للإشراف على عملية الذبح وفحص الماشية قبل ذبحها.