برلمانية: قدمت مشروع قانون للإرشاد الأسري يحمي الأطفال عند الطلاق

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل حالات الطلاق تكون بها خسارة للأطفال الموجودين في المنزل، نتيجة التفكك الأسري، ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون الذي تقدمتُ به لمجلس النواب لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، وهي لجنة لها مهام كثيرة، ومن أهمها كشف الثغرات التي تؤدي إلى التفكك الأسري، مثل عدم مصارحة الزوجين بعضهما البعض بالمعلومات والحقائق.

وأضافت «محروس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الإثنين، أن اللجنة دورها إرشادي للمقلبين على الزواج، وحتى لو تم الانفصال في نهاية الأمر سيكون لها دورا مهما في الإشراف على الأطفال، وفي حالة عدم قدرة كليهما على الحضانة سوف تتكفل اللجنة بوضع الأطفال في إحدى دور الرعاية.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة ستكون إلزامية في كل حالة زواج، من خلال إصدار تقرير شامل عن الحالة النفسية والصحية لكل منهما، لتفادي أي مشاكل مستقبلية ناتجة عن عدم مصارحة الزوجين لبعضهما البعض، وسيكون هناك إرشاد للزوجين لبناء أسرة سليمة في المستقبل، وعندما تواجه الأسرة أي مشاكل، فإن اللجنة سيكون لها دور في محاولة التوفيق بينهما، ولكن إذا أصرا على الانفصال سيكون للجنة دور لحماية الأطفال لكي لا يكونوا مشردين.

وشددت على أن الفترة الماضية شهدت العديد من الحوادث التي قام فيها الآباء والأمهات بتسليم أبنائهم إلى دور رعاية لأنهم غير قادرين على إعالتهم وتربيتهم، لافتة إلى أن اللجنة ستكون مشكلة من وزارة التضامن، ووزارة الصحة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومسموح بإضافة أعضاء جدد، إذا ما كانوا سيضيفون إلى عمل اللجنة.

وأشارت إلى أن هذا مشروع قانون تم تقديمه بموافقة 60 نائبًا وفي انتظار عرضه في الجلسة العامة، وهدفه حماية الأطفال عند الطلاق، لأنه موضوع مهم، ويجب المحافظة على الأسرة لأنها الخلية الصغيرة في المجتمع.