«مصباح»: البلازما مهمة جدا في علاج الأمراض المناعية

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الدم يتكون من خلايا، وسائل، وهذا السائل هو ما يعرف بـ«البلازما»، موضحًا أن البلازما بها مشتقات الدم والبروتينات، ويمكن توجيهها كما يشاء الباحثون، وعلى سبيل المثال في أزمة فيروس كورونا أُخذت البلازما من المتعافين لأنها يوجد بها أجسام مضادة جيدة، وأعطوها لمن يعانون من حالات حرجة وجهاز مناعي ضعيف، وهذا لدعم الجهاز المناعي لديهم.

وأضاف «مصباح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، أن البلازما تستخدم أيضا في علاج تجلط الدم، والنزيف المستمر، فيحصلون على البلازما لوقف النزيف، وحاليًا هناك العديد من العلاجات من خلال الصفائح الدموية والبلازما في زراعة الشعر والأمراض المناعية الكثيرة التي يمكن أن تصيب الإنسان.

وتابع أستاذ المناعة، أن الشخص في الأصل يتبرع بالدم وهم يفصلون البلازما وفق الاحتياجات التي يطلبونها، وقبل التبرع يتأكدون من عدم إصابته ببعض الأمراض مثل فيروس سي، وغيره من الأمراض.

وشدد على أن المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما مهم جدًا لأن جزءا كبيرا منها يتم استيراده من الخارج، كما أنها قد تكون حلًا للعديد من الأمراض، وهذه البلازما يمكن تصديرها إلى دول أخرى، وهذه خطوة مهمة جدًا في الصناعات الدوائية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده مشروعات حياة كريمة: «أنا حلمت بمشروع مشتقات البلازما منذ أن كنت وزيرا للدفاع.. وسننتهي منه خلال عام ونصف»، موضحا أن «موضوع مشتقات بلازما الدم موضوع مهم، وسيتم افتتاح مصنع متكامل له خلال عام ونصف والهدف منه إنتاج الأدوية».

وأُنشئ 12 مركزًا لتصنيع البلازما، وتم إطلاق حملة للحصول على 36 ألف متبرع لإنتاج 300 ألف طن من البلازما بخلاف مشتقاته في أول سنة، وهناك منحة من وكالة فرنسية تصل إلى مليوني يورو لدعم مصر في مجال تصنيع البلازما ومشتقاتها، وهناك دعم لوزارة الصحة والسكان لأدوية الأورام السرطانية.