حريق ضخم بمحطة توليد كهرباء في «عين الدفلى» غرب الجزائر

اندلع حريق ضخم مساء أمس الاثنين، في إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بمدينة «عين الدفلى» غرب العاصمة الجزائرية «الجزائر».

انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء سكنية في بلدة «خميس مليانة»

وقالت قناة «النهار» الجزائرية، إن التيار الكهربائي انقطع عن أحياء سكنية في بلدة «خميس مليانة»، بعد انفجار محطة توليد الكهرباء بحي سوفاي، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع ضحايا بسبب الحريق.

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر حريقا ضخما وسط المحطة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 27 يونيو الماضي، شب حريق، بمدخل ميناء الجزائر، إثر اشتعال بقعة زيت أدت إلى انبعاث دخان كثيف شاهده سكان الأحياء القريبة من موقع الحادث، دون تسجيل أي خسائر وفقا لما ذكرته الإذاعة الجزائرية.

وأوضح مسؤول الإعلام في مديرية الحماية المدنية الملازم أول خالد بن خلف الله لوكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، أن عناصر الحماية المدنية تدخلت لإخماد الحريق الذي لم يسجل أي خسائر، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.