المرور: غلق كلي للشارع الخلفي لمجمع محاكم الجلاء

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تنفيذ أعمال الغلق الكلي للشارع الخلفي لمجمع محاكم الجلاء، امتداد شارع الترعة البولاقية والذي يربط بين شارعي (شنن، والجلاء)، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، حيث سيتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2021 ولمدة ثلاثة أشهر.

من جانبها، تعيِّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.