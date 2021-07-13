«الأوقاف» تكشف ضوابط صلاة العيد وتصدر تعليمات خاصة لمصليات السيدات

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل وضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الصلاة ستكون في المساجد الكبرى وهي المساجد التي تقام بها صلوات الجمعة، ناصحًا المصلين بارتداء الكمامة حماية لأنفسهم ولغيرهم.

ونصح «حسن» المصلين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري باصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي الموجودة في كل المساجد وتحقيق التباعد الاجتماعي عن طريق الصلاة عند علامات التباعد الموجودة في المساجد.

ونبه المتحدث باسم وزارة الأوقاف على ضرورة أن ينزل المصلي وهو متوضئ في منزله نظرًا لإغلاق دورات المياه في المساجد، مشيرًا إلى أن فتح المساجد سيكون قبل موعد الصلاة بـ10 دقائق فقط، مطالبًا المصلين بالانصراف بعد الصلاة بهدوء وأن غلق المساجد سيكون بعد الصلاة بـ10 دقائق.

وشدد حسن على أن التكبير سيكون لمدة 7 دقائق فقط منبهًا على الأئمة بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مؤكدًا أن مدة خطبة العيد لن تزيد عن 10 دقائق، مطالبًا بالتعاون من أجل مصلحة الجميع وسلامتهم.

وكشف حسن مصير مصليات السيدات في المساجد، مشيرًا إلى أنه لن يتم افتتاح أي مصلى إلا عن طريق واعظة معتمدة أو مشرفة من وزارة الأوقاف محذرًا من اصطحاب الأطفال أو اصطحاب الأطعمة في صلاة العيد، مطالبًا المصلين بالحفاظ على المساجد مفتوحة وعدم إقامة ما يخالف التعليمات.