لأول مرة.. رئيس فنزويلا يعلن تعرضه لمحاولتي اغتيال

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أنه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الفترة الأخيرة، آخرها كان في يوم 24 يونيو الماضي، في الذكرى المئوية الثانية لمعركة «كارابوبو».

وأضاف رئيس فنزويلا، في تصريح صحفي: «كانوا يستعدون للهجوم في 24 يونيو خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لـ«معركة كارابوبو»، وهو هجوم آخر باستخدام طائرات بدون طيار، قمنا بإفشاله، وتحييده. أقول هذا لأول مرة، لأن التحقيق لا يزال مستمرا».

ومعركة «كارابوبو» قادها المحرر سيمون بوليفار، في 24 يونيو 1821، واكتسبت أهمية تاريخية لدى الشعب الفنزويلي، وضمنت استقلال فنزويلا وانتهاء الهيمنة الإسبانية.

وأوضح «مادورو»، أنه كانت هناك محاولة اغتيال في 5 يوليو الجاري خلال العرض، بمناسبة يوم توقيع إعلان استقلال فنزويلا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مادورو، تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات بدون طيار في أغسطس 2018، حيث توجهت عدة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات إلى المنصة التي كان يوجد فيها مادورو، وتسبب ذلك في إصابة عدد من الحراس.

الاستخبارات الفنزويلية تعتقل المعارض فريدي جيفارا

من جانبها، أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، أن الاستخبارات اعتقلت القيادي المعارض فريدي جيفارا بعدد من التهم، بينها الإرهاب والخيانة العظمى، وقالت في بيان، إنها طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق جيفارا بسبب صلاته بالجماعات المتطرفة والمليشيات المرتبطة بالحكومة الكولومبية، فيما أشار المتحدث باسم مكتب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، إلى أن جيفارا نقل إلى سجن «هيليكويدي» في كاراكاس.

وكان جوايدو، أعلن في وقت سابق، أن مسلحين مجهولين، دخلوا منزله في شرقي عاصمة البلاد «كاراكاس» وهددوا باعتقاله، فيما توجه إليه عدد من أنصاره والصحفيين بعد نشرت زوجنه فابيانا روساليس تغريدة عن دخول قوات الأمن لمنزل جوايدو.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اعتقال جيفارا، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات السلطات الفنزويلية أيضا، كما دعت لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.