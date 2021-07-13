مقتل 8 أشخاص وفقدان 9 آخرين في انهيار فندق بمدينة «سوجو» شرق الصين

أعلنت السلطات في الصين، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء انهيار فندق في مدينة «سوجو» الواقعة شرق البلاد، مشيرة إلى أنه مازال هناك تسعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى وقت انهياره هم من نزلاء الفندق، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ استخدموا الرافعات والسلالم وقواطع المعادن وكلاب البحث في جهودهم للعثور على أي ناجين.

بدورها، قالت حكومة مدينة «سوجو» إن مبنى الفندق انهار مساء يوم أمس (الاثنين) بالتوقيت المحلي للبلاد.