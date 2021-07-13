البنوك تستقبل رسميا طلبات الحصول على قروض مبادرة التمويل العقاري

تستعد البنوك العاملة في السوق المحلية، لاستقبال العملاء الراغبين في الحصول على تمويل مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة وفترة سداد تصل 30 سنة، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، حيث أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري الجديدة بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل رسمياً، ودخلت بذلك حيز التنفيذ.

البنوك تستقبل طلبات التمويل العقاري رسمياً

وتوقعت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، أن يشهد نشاط التمويل العقاري في البنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقاري إقبالاً كبيراً الفترة المقبلة، مشيرةً إلى تراجع الإقبال على مبادرة التمويل العقاري السابقة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة الـ3%.

وأوضحت المصادر، أنه سيكون بمقدور المواطنين ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري صافي 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وذلك لفئة محدودي الدخل، على أن يتم سداد 10% دفعة مقدمة من قيمة الوحدة، وأن يتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى لمتوسطي الدخل.

واشترطت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، أن لا يزيد صافي دخل الفرد من متوسطي الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف للأسرة، وأن يسدد 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

تستهدف مبادرة التمويل العقاري، تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.