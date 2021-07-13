مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط يحتفل بيوم التكريم والتميز

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بالدور العلمي والخدمي المتميز الذي يقدمه مستشفي صحة المرأة الجامعي كواحد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد علي مستوي صعيد مصر والذي شهد خلال الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات والإضافات التي قدمها المستشفى من الوحدات الطبية الجديدة والخدمة الطبية المتميزة في شتي التخصصات الدقيقة.

وأشار إلى أن تلك الخدمات تعد أساساً متميزاً في جودة المستوى الطبي للمستشفى فضلاً عن الكوادر الطبية المؤهلة علي أعلي مستوي والذين نجحوا فى القيام بدورهم الخدمي والطبي والعلاجي في ظل التداعيات الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم .

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة أسيوط فعاليات احتفال مستشفي صحة المرأة الجامعي بيوم التكريم والتميز، لتكريم لفيف من الأطباء والعاملين بالمستشفي، اليوم، بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق خلف الحسيني رئيس قسم النساء والتوليد ومدير مستشفي صحة المرأة، والدكتور إيهاب فوزي مدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وحشد من الأساتذة والأطباء والعاملين الحاليين والمتقاعدين بالمستشفي .

وفي كلمته أكد الدكتور طارق الجمال أن الجامعة استطاعت علي مدي 64 عاماً تكوين العديد من الخبرات التراكمية المتميزة في المجال الطبي من خلال نخبة من عمالقة الأساتذة والمتخصصين في مختلف المجالات، فضلاً عن مواكبتها لمختلف العلوم المتطورة وأحدث الأساليب والأبحاث العالمية مشيراً إلي مواصلة العمل داخل المنظومة الطبية بالجامعة وفق خطة شاملة ترتكز على تعظيم حجم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة واستثمارها لصالح الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لملايين المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية .

ووجّه الدكتور علاء عطية خالص الشكر والتقدير لكافة القائمين علي مستشفي صحة المرأة الجامعي بمختلف كوادرها لما بذلوه من جهد وعمل متواصل خلال الآونة الأخيرة وخاصةً في ظل جائحة كورونا وتداعياتها مشيداً بالتعاون المثمر بين جميع الأطقم الطبية وتبادل الرؤي الخبرات بينهم والتي انعكس أثرها علي استكمال مسيرة المستشفي في خدمة المرضي داعياً الجميع لمواصلة العمل والتكاتف والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة علي النحو الأمثل .

وفي سياق متصل أوضح الدكتور طارق خلف الحسيني أن الاحتفال لهذا العام شهد تكريماً خاصاً لواحداً من رواد العمل الطبي ورمزاً من رموز الفخر والعطاء العلمي المتميز وهو الدكتور محمود فهمي فتح الله الأستاذ المتفرغ بقسم أمراض النساء والتوليد، مستعرضاً في ذلك أبرز ملامح سيرته الذاتيه والتي استطاع خلالها تقلّد العديد من المناصب المحلية والعالمية الرفيعة، فضلاً عن كونه أول طبيب عربي يحصل علي الزمالة الفخرية لأمراض النساء والتوليد بانجلترا، كما حصل علي العديد من جوائز التميز العلمية من مختلف البلدان العربية والأجنبية، إضافةً إلي إصداره للعديد من الكتب والأبحاث العلمية والفيديوهات العالمية المترجمة.

كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص تقديره للدكتور محمود فتح الله لكونه رمزاً لواحداً من عمالقة الأساتذة الذين لهم بالغ الأثر في حياة الأطباء والمرضي والذي ساهم علي نحو كبير في تطور الحركة العلمية والطبية بالجامعة علي مدي سنوات طويلة .

وأضاف الدكتور طارق الحسيني أن التكريم تضمن عدد من أساتذة النساء والتوليد الذين رحلوا عن عالمنا وهم الدكتور : ممدوح شعبان، والدكتور علي عبد العليم، والدكتور حسام سالم، والدكتور منصور يوسف، والدكتور محمد أبو العيون وذلك تقديراً لما قدموه من علم وعمل يحتذي به للأجيال القامة، إلي جانب تكريم خاص للمرحومة سهام أحمد فهيم مشرفة استقبال النساء والتوليد وشهيدة كورونا بمستشفي صحة المرأة الجامعي .

كما شمل الاحتفال تكريم عدد من العاملين الذيت تمّت إحالتهم للتقاعد خلال العام الماضي، وخلال الاحتفال تمّ تكريم لجنة إدارة أزمة الكورونا بمستشفي صحة المرأة.