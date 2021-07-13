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عاجل.. تداول إجابات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة على صفحات الغش بمواقع التواصل

كتب:

أميرة فكري
11:18 ص | الثلاثاء 13 يوليو 2021
الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم

الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم

تداول رواد صفحات الغش علي موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام، والفيس بوك، والواتساب) إجابات امتحانات مادة اللغة الإجنبية الثانية (الفرنساوي والالماني) الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الإدبية الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد نشر أوراق الاسئلة بعشر دقائق من بدء الامتحان.

ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه جار تحديد هوية الطلاب مصوري وناشري الامتحانات من خلال فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، مشيراً إلي أنه سيتم التوصل له من خلال الكود السري الموجود على أوراق أسئلة البوكليت، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك وسائل عديدة للوصول إلى الطلاب الغشاشين، مؤكداً أنه سيجري ضبطه خلال دقائق.

حيث يؤدي، طلاب الثانوية العامة «الشعبة الأدبية» امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس «STEM» اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الإنجليزية» بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة. 

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