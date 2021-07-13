التعليم: ضبط طالب سرب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن ضبط الطالب الذي قام بتصوير ونشر أسئلة امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة الشعبة الأدبية، ونشرها عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي «تليجرام وفيس بوك» ومن بينها «كنترول، وشاومينج بيغشش ثانوية عامة 2021».

وأكد المصدر أنه سيجري تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، طبقاً للقانون 205 لسنة 2020، وحرمانهم من دخول الدور الثاني لهذا العام، وحرمانهم من دخول امتحان العام التالي 2021-2022، بسبب حيازتهم الموبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة «الشعبة الأدبية» اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس «STEM» اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الإنجليزية» بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة.