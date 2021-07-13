ارتفعت أسعارها.. أسعار الكتاكيت اليوم 13 يوليو 2021

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 في مصر، ارتفاعا ملحوظا في عدد من الشركات بينما استقرت في شركات أخرى، وبحسب مصادر مطلعة بشعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن سعر الكتكوت الأبيض للشركات يتراوح ما بين 5.5 إلى 8 جنيهات، فيما بلغ سعر الكتكوت «ساسو» نحو 2.50 جنيه.

سعر الكتكوت الرومي بـ 17 جنيها

وبحسب المصادر، فإن أسعار الكتاكيت اليوم في مصر في القطعان يتراوح مابين 3.5 إلى 3.70 جنيه بارتفاع نحو جنيه، فيما بلغ سعر الكتكوت «الرومي» من 16 إلى 17 جنيها، وأخيرا بلغ سعر الكتكوت البلدي مابين 3 إلى 3.25 جنيه.

وارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء للبيع، اليوم الثلاثاء، في شركة الوادي للدواجن عند 7.25 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني سعر 8 جنيهات، وشركة المراعي 5.75 جنيه، وشركة القاهرة 6.50 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 7.75 جنيهات، وشركة الإسكندرية 5.50 جنيه، وشركة الفيروز 6 جنيهات.

وينقسم إنتاج الكتاكيت في السوق المصرية إلى قسمين الأول الشركات وتستحوذ على 70% من الإنتاج بينما القطعان تمتلك 30% من الإنتاج مما يؤثر على سعر الكتكوت في مصر حيث يوجد فارق كبير فى أسعار الكتاكيت بين الشركات وقطعان الأهالي، حيث يلاحظ فارق بين أسعار الشركات وبعضها وهذا يرجع إلى حجم إنتاج الشركة وجودتها وخدمات الدعم الفني والمتابعة، ويتوقف تحديد سعر الكتكوت يوميا بناء على معدل الطلب والحجز المسبق.

وأعلنت بورصة الدواجن في مصر عن أسعار الرومي، ويقدر سعر الكيلو 50 جنيها للكيلو الواحد في سوق الدواجن المحلي بمصر، واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ عدد البط في مصر ما يقرب من 4 ملايين طائر، وهو الرقم الذي يعادل 7% من أعداد الدواجن في مصر، فيما شهدت أسعار الفراخ البلدي اليوم انخفاضا حيث وصلت أسعار الدجاج البلدي اليوم، إلى سعر 45 جنيها للكيلو الواحد.

البانيه بـ 65 والأوراك بـ 33

وصلت أسعار الفراخ الساسو إلى 33 جنيها للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الأوراك اليوم، قيمة وصلت إلى 33 جنيها للكيلو الواحد، وجاءت أسعار البانيه اليوم بسعر 65 جنيها للكيلو الواحد.