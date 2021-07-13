حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 14-7-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 37 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28