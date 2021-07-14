أخبار الطقس اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة لـ75%

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم الأربعاء، وفقًا لخبرائها، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما ترتفع نسبة الرطوبة في القاهرة وتصل إلى 75%.

أخبار الطقس اليوم

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن نشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتعرض البلاد لرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 37 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28