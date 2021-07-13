اليوم عرض فيلم «ريش» لعمر الزهيري في أسبوع النقاد بمهرجان كان «فيديو»

يعرض اليوم الثلاثاء، فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، ضمن قسم «أسبوع النقاد» في نسخته الـ60، ضمن فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، حيث يعتبر الفيلم الوحيد الذي يمثل المشاركة المصرية في المهرجان.

وتدور أحداث فيلم «ريش» حول أم تكرس حياتها لزوجها وأطفالها، بعد ما تنقلب الأوضاع عندما تتسبب خدعة سحرية فاشلة في حفلة عيد ميلاد ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، في تحويل زوجها المتسلط إلى دجاجة.

عمر الزهيري: فيلم «ريش» فكرة بسيطة تحولت لموقف عبثي

وعن فكرة الفيلم، قال المخرج عمر الزهيري: «بدأ ريش من فكرة بسيطة للغاية كانت لدي قبل ست سنوات، بأنها قصة رجل يتحول إلى دجاجة، ومن خلال هذا الموقف أردت تصوير جزء من الحياة الصعبة التي تعيشها أسرة مصرية عادية في مواجهة هذا الموقف العبثي، ومنذ اللحظة التي جاءتني فيها فكرة صنع الفيلم، أصبحت مهووسًا تماما بها».

البرومو الدعائي لفيلم «ريش» المشارك في كان

ومن جانبه، أكد الناقد طارق الشناوي حرصه على مشاهدة الفيلم المصري الذي سيعرض اليوم ضمن فعاليات المهرجان، متابعا: «التواجد المصري في المهرجان أصبح أكبر خلال السنوات الأخيرة، وننتظر اليوم عرض فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري في قسم أسبوع النقاد».

وقال الشناوي: إن السينما المصرية قادرة على التواجد في الفعاليات السينمائية حول العالم وتحقيق جوائز، مضيفا: «في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي والتي لم تقام بسبب الجائحة شاركت المخرجة أيتن أمين في المسابقة بفيلم «سعاد»، بينما حصل الفيلم القصير «ستاشر» على السعفة الذهبية وهي أول جائزة يحصل عليها فيلم مصري في المهرجان، حتى يوسف شاهين لم يحصل على السعفة الذهبية بل كانت شهادة تقدير عن مجمل أعماله في اليوبيل الذهبي للمهرجان».