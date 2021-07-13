طلاب يشكون صعوبة امتحان «الألماني والفرنساوي والإيطالي»: فوق المتوسط

قال عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي «الشعبة الأدبية»، إنّ امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية» جاء في مستوى فوق المتوسط، حيث اشتملت الاختبارات عدد كبير من الكلمات غير المألوفة.

وعن مستوى امتحان مادة اللغة الفرنسية، أكد مصطفى محمد، طالب في الصف الثالث الثانوي، أنّ الامتحان جاء في مستوى فوق متوسط، موضحا أنّ أسئلة «المواقف» غير مباشرة.

الطلاب: القطعة اشتملت على كلمات غير مألوفة

وأضاف الطالب لـ«الوطن»، أنّ القطعة اشتملت على كلمات غير مألوفة، وهناك بعض الأسئلة لم يرد حتى شبيهها في الامتحانات التجريبية أو مراجعات المنصات التعليمية: «هما جابوه سهل للعلمي وصعبوه علينا إحنا».

واتفق عدد من الطلاب مع محمد، مؤكدين لـ«الوطن»، أنّه لا يوجد أي فرق بين مستوى امتحان اللغة الفرنسية الذي عقد لطلاب الشعبة العلمية وامتحان الشعبة الأدبية، وهناك كلمات معقدة ويصعب ترجمتها في أسئلة القطعة، إضافة إلى أنّها تحتاج إلى وقت طويل لفهمها وإدراك مضمونها.

اتفق طلاب مادة اللغة الألمانية مع طلاب اللغة الفرنسية في صعوبة أسئلة القطعة، حيث يقول الطالب أحمد جمال، والذي أدى امتحان اللغة الألمانية بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، إنّ أسئلة القطعة والمواقف لم تكن مباشرة، وجاء بها كلمات معقدة.

وأضاف جمال، أنّ الأسئلة المتعلقة بالقواعد، هي فقط التي جاءت مباشرة دون تعقيد، مؤكدا أنّ مستوى الامتحان بصفة عامة فوق متوسط، ويقترب في مستواه مع امتحان الشعبة العلمية الذي عقد أمس.

وأكد يوسف عبداللطيف، الطالب بالصف الثالث الثانوي، أنّ امتحان الألماني لم يكن مباشرا وبه الكثير من الكلمات التي يصعب ترجمتها: «كلمات جديدة أول مرة أشوفها»، موضحا أنّه رغم اطلاعه على جميع أسئلة الامتحانات التجريبية، إلا أنّ الامتحان اشتمل على نقاط غير مباشرة.

وعن مستوى امتحان مادة اللغة الإيطالية، أكد الطالب يوسف أحمد، أنّ الامتحان لم يكن مباشرا، موضحا أنّ أسئلة القطعة أيضا احتوت الكثير من الكلمات المعقدة، ومستوى الامتحان جاء فوق المتوسط، وهو ما اتفق عليه عدد من طلاب اللغة.