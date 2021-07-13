وزير الخارجية يبحث مع «ويلمز» عودة حركة السياحة البلجيكية لمصر

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء 13 يوليو الجاري، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية البلجيكية صوفي ويلمز، وذلك لدفع مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد باهتمام الشركات البلجيكية بالمشاركة في خطط التنمية المصرية، خاصةً في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة؛ كما جرى تناول أهمية تطوير التعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار، بالإضافة إلى العمل على استعادة حركة السياحة القادمة من بلجيكا، في ظل التدابير الصارمة المُطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية، عرض الجهود الوطنية المستمرة على كثير من الجبهات للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن استضافة مصر لنحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ.

كما تطرق اللقاء لعددٍ من القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي، مثل تطورات القضية الفلسطينية وملف السد الإثيوبي.