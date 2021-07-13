تعرف على أسعار السيارات الأقل من 150 ألف جنيه فى السوق المصري

يبحث عدد من المواطنين الراغبين فى شراء سيارة موديل «2020 أو2021»، بسعر 150 ألف جنيه، عن كيفية الوصول إلى السيارة المناسبة، وفى سطور تقدم «الوطن» قائمة بأفضل أسعار السيارات التى يقل سعرها عن 150 ألف جنيه.

تبدأ من 120 ألف.. سيارات أقل من 150 ألف جنيه

ومن أبرز السيارات التي يقل سعرها عن 150 ألف جنيه.

1- زوتى Z100 2020 مانيوال، سعة الماتور 1000 cc، وسعرها 120 ألف جنيه.

2- سوزوكى التو 2021 مانيوال، سعة الماتور 800 cc، وسعرها 121 ألف جنيه.

3- سوزوكى التو 2020 مانيوال، سعة الماتور 800 CC، وسعرها 123.900.

4- سوزوكى التو 2021، مانيوال / screen ، سعة الماتور 800 CC، سعرها 126.000 ألف جنيه.

5- لادا جرانتا 2020، مانيوال / A/C، سعة الماتور 1600 CC، وسعرها 143 ألف جنيه.

6- سوزوكى اسبريسو 2021 مانيوال / فول اوبشن، سعة الماتور 1000 CC، سعرها 146 ألف جنيه.

7- لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد، مانيوال / فول اوبشن، سعة الماتور 1600 CC، وسعرها 149.900 ألف جنيه.

أسعار سيارات أعلى من 150 ألف وأقل من 200 ألف جنيه

وحال كنت تبحث عن سيارة موديل 2020، أو موديل 2021، بسعر أقل من 200 ألف جنيه وأعلى من 150 ألف جنيه، فإن هناك 18 سيارة متاحة في السوق المصري تستعرضها «الوطن» في السطور التالية بنحو:

- لادا جرانتا 2021 مانيوال / Full option1600 CC، وسعرها حوالي 153.000 جنيه.

2 - بروتون ساجا 2021 مانيوال / Standard، سي سي 1300 ، وسعرها حوالي 166.900 جنيه.

3 - بي واي دي‬ F3 2021 مانيوال، 1500 سي سي، وسعرها 174 ألف جنيه.

4 - شيري اريزو 5 2021 مانيوال / بيز لاين / فرش جلد، 1500 سي سي، وسعرها 176.900 جنيه.

5 - رينو لوجان 2021 مانيوال، 1600 سي سي، وسعرها حوالي 179.000 جنيه.

6 - نيسان صني 2021 مانيوال / بيز لاين، 1500 سي سي، وسعرها حوالي 185.000 جنيه.

7 - شانجي M50 2020 مانيوال / توب لاين، 1500 سي سي، وسعرها 185,000 جنيه.

8 - بروتون ساجا 2021 اتوماتيك، 1300 سي سي / Standard، وسعرها حوالي 188.900 جنيه.

9- فيات تيبو 2020 مانيوال، 1400 سي سي، وسعرها حوالي 189.900 جنيه.

10- شيفروليه أوبترا 2021، اتوماتيك سي سي 1500، وسعرها حوالي 197.500 جنيه.

11- شيفروليه أوبترا 2021 اتوماتيك، سي سي 1500، وسعرها حوالي 197.500 جنيه.

فيات تيبو 2021 بـ198 ألف جنيه

12- فيات تيبو 2021 الشكل الجديد مانيوال، 1400 سي سي، وسعرها حوالي 197900 جنيه.

13- سوزوكي سويفت ديزاير 2021 مانيوال، سي سي 1200، وسعرها حوالي 171.900 جنيه.

14- فيات تيبو 2021 الشكل الجديد مانيوال / pack1، سي سي 1400، وسعرها حوالي 197.900 جنيه.

15- دفسك Glory 330 2021 مانيوال / هاى لاين، 1250 سي سي، وسعرها حوالي 174.900 جنيه.

16- تشانجان ألسفن 2021 مانيوال / L1، سي سي 1400، وسعرها حوالي 169.900 جنيه.