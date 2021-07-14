أسعار لعبة خروف العيد في الأسواق.. تبدأ من 15 جنيها

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام، ويسعى عدد كبير من المواطنين لشراء خروف العيد اللعبة لإدخال البهجة في المنزل وللأطفال.

وفي هذا الإطار رصدت «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار خروف العيد اللعبة وفق جولة قامت بها «الوطن» بعدد من محلات الألعاب ومواقع التسوق الإلكتروني، على النحو التالي:

أسعار لعبة خروف العيد في الأسواق

تراوح سعر لعبة خروف العيد صغيرة الحجم بين 15 جنيها حتى 30 جنيها.

وجاء سعر الخروف اللعبة الأكبر بسعر يتراوح بين 60 حتى 85 جنيها.

أما لعبة الخروف يكون به خاصية الصوت جاء سعره بـ80 جنيهًا.

وتراوح سعر الخروف اللعبة متوسط الحجم بين 100 جنيه حتى 160 جنيها.

وبالنسبة للحجم الأكبر لدمية الخروف جاء سعرها بين 200 جنيه حتى 400 جنيه.

وكان معهد البحوث الفلكية، قد أعلن أن الحسابات الفلكية أكدت أن هلال شهر ذي الحجة وافق السبت 10 يوليو، وكانت غرة شهر ذي الحجة 1442هجرية الأحد 11 يوليو، ليكون أول أيام العيد يوم الثلاثاء.

إجازة عيد الأضحى 2021

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر يوم وفقة عرفات الموافق الاثنين 19 يوليو، وبعدها 4 أيام العيد التي توافق أيام 20 و21 و22 و23 من شهر يوليو الجاري، حيث إنه طبقًا لقانون العمل تكون إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ستكون 5 أيام تبدأ من الإثنين 19 يوليو حتى الجمعة 23 يوليو، ثم يواصلون الإجازة مع يوم السبت، على أن يعودوا للعمل الأحد.