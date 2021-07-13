محمد سعفان: مشروع «أضواء» يضمن الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن مشروع أضواء يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ في الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى كونه مشروع إقليمي يستهدف النهوض بالعمل اللائق في مصر وتونس والمغرب والجزائر، ومن ثم نشر ثقافة العمل اللائق، وتعزيز حقوق العمال في شمال أفريقيا.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا، بحضور إريك أوشلان، مدير فريق العمل اللائق لشمال أفريقيا، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، وممثلي شركة إريكسون، وأعضاء اللجنة الاستشارية، وممثلي «الوزارات والجهات الحكومية، ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال».

وزير القوى العاملة: المشروع يتكون من 3 مكونات أساسية

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 3 مكونات أساسية، لتحقيق التنمية على المستوى الإقليمي، مؤكدا أنه ضروري لإحراز التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة؛ إذ يرتكز المكون الأول على تحسين عملية جمع وتحليل البيانات، واستخدامها في إصلاح السياسات الاقتصادية، للتوجه نحو النمو الغني بالوظائف.

وأشار «سعفان» إلى أن المكون الثاني يعمل على دعم التصديق على معايير العمل الدولية، وانعكاسها على التشريعات الوطنية، وتعزيز الوعي بهذه المعايير، وضمان تطبيقها.

ولفت الوزير إلى أن المكون الثالث يهتم بتعميق إشراك القطاع الخاص نحو تحقيق العمل اللائق في قطاع الاتصالات، باعتباره أبرز القطاعات التي تتفاعل مع وظائف المستقبل.

المشروع ينفذ مع عدد من الوزارات

وكشف وزير القوى العاملة عن أن المشرع يمتاز بأنه ينفذ بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة، بهدف دعم متخذي القرار، وضمان الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية، من خلال تعزيز القدرات، وإعداد الدراسات التشخيصية، إضافة إلى تعزيز معرفة السلطات التشريعية والهيئات القضائية بمعايير العمل الدولية.

وأوضح محمد سعفان أن المشرع نفذ خلال الفترة الماضية عددا من الأنشطة المقرر استعراضها خلال اجتماع اليوم، مشيدا بإحدى الدراسات المهمة التي أطلقها المشروع، بالتعاون مع الوزارة في ديسمبر 2020، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة»، التي تعكس واقع سوق العمل المصري، مع بناء تصور لمستقبل الوظائف في مصر، وتقديم عددا من النتائج والتوصيات الرئيسية المهمة التي بدأت الوزارة بالفعل في تبنيها، من خلال خطط العمل المستقبلية، متمنيا أن تكون الدراسات المستقبلية كافة على نفس المستوى، وتخلص بعدد من التوصيات القابلة للتنفيذ.

واختتم الوزير كلمته موجها الشكر للحضور كافة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في فاعليات اجتماعهم، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق المباشر بين جميع الأطراف، لتحقيق الأهداف المرجوة للمشروع.

من جانبه، قدم إيريك أوشلان، الشكر لوزير القوى العاملة على حضوره أول اجتماع للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل الناهض شمال أفريقيا «أضواء»، وعلى دعمه لأعمال هذا المشروع.

وأشار «أوشلان» إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ينفذ عددا من مشروعات التنمية، فيما يخص العمل اللائق، وعمل الأطفال، وفي مجال الحماية الاجتماعية وريادة الأعمال، التي تعد أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع.

وقال إيريك إن مشروع «أضواء» يركز على مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ويعمل مع العديد من الشركاء داخل وخارج مصر.