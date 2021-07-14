حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

تمتلك امرأة برج السرطان شخصية حساسة تجعلها دائما شديدة الاهتمام بالمحيطين بها والقريبين منها، ولديها دائمًا شعور العناية بالآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تتواصل بذكاء وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

الشمس وعطارد في برجك يدفعانك لتوطيد علاقاتك، فقط إذا كنت متزوجا حاول أن تقاوم رغبتك في التمرد على شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.