دعاء التحصين.. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

يمر الإنسان في حياته بمواقف صعبة وابتلاءات، يلجأ المؤمن فيها إلى الله لينجيه منها، ويبتهل بأدعية سعيا للاستجابة من الله عز وجل، وبينها دعاء التحصين أو دعاء تحصين النفس والأهل والأولاد، ودعاء ذهاب الهم والحزن والكرب وغيرها، ووردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحض على قراءة المعوذتين، وترديد دعاء «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

دعاء التحصين

وكانت دار الإفتاء نشرت ما يمكن اعتباره دعاء التحصين، حين بدأ فيروس كورونا المستجد التفشي في العالم، وجاء نصّه: «تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت​، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير».

وعن دعاء التحصين أو دعاء تحصين النفس والأهل والأولاد، ورد أنّه جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، ما لَقِيتُ مِن عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ، قالَ: أَما لو قُلْتَ، حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ. وفي رواية: أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ. بمِثْلِ حَديثِ ابْنِ وَهْبٍ.

كما ورد أنَّ ابنَ عابِسٍ الجُهَنيَّ أَخبَرَه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له: يا ابنَ عابِسٍ، ألَا أُخبِرُك بأَفضَلِ ما تَعَوَّذَ به المُتَعوِّذونَ؟ قال: قلْتُ: بلى. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، و: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، هاتَينِ السورتَينِ.

دعاء تحصين النفس والأهل والأولاد

ومن بين الأدعية التي يمكن ترديدها، دعاء التحصين أو تحصين النفس والأهل والأولاد والتي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأَهلي ومالي، اللَّهمَّ استر عورتي -وقالَ عثمانُ عوراتي- وآمِن رَوعاتي اللَّهمَّ احفظني من بينِ يدي ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن اغتالَ من تحتي».

وفيما يتعلق بموضوع دعاء التحصين أيضا، ورد عَنْ عُثْمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيِّ، أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ في جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ضَعْ يَدَكَ علَى الذي تَأَلَّمَ مِن جَسَدِكَ، وَقُلْ باسْمِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

عيد الأضحى 2021

وبخلاف دعاء التحصين فيبحث كثيرون عن دعاء عيد الأضحى مكتوب 2021، وفي هذه الأيام العشر من ذي الحجة يستحب الدعاء كأحد الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وورد عَن السيدة عائشةَ أم المؤمنين رضيَ اللَّهُ عَنها قالَت: كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يستحِبُّ الجوامعَ منَ الدُّعاءِ ويدَعُ ما سِوى ذلِكَ ومنها «اللهمَّ اغفرْ لي ذنُوبي، خَطَئِي وعَمْدِي. وقال الآخرُ: إنِّي سمعْتُهُ يقولُ: اللهمَّ إنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أَمْرِي ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ نَفسي».

دعاء السفر

ويمكن أيضا للمسافر أن يردد دعاء السفر، ورد أنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ؛ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عليه وسلَّمَ، كانَ إذَا اسْتَوَى علَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إلى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قالَ: سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا، وَما كُنَّا له مُقْرِنِينَ، وإنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ في الأهْلِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ وَالأهْلِ، وإذَا رَجَعَ قالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.